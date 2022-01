Un nouveau terminus de la ligne 4 du métro à Bagneux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La mise en service du prolongement de la ligne 4 du métro jusqu’à Bagneux est prévue pour mi-janvier.

Officiellement lancé en juillet 2015, le chantier d’extension de la ligne 4 du métro, de la mairie de Montrouge jusqu’à Bagneux, va bientôt prendre fin. Les deux stations nouvellement créées, « Barbara » à Montrouge et le terminus « Bagneux-Lucie Aubrac » à Bagneux (Hauts-de-Seine), seront donc accessibles au public à partir du 13 janvier 2022, selon la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui gère les transports en commun de Paris et de sa banlieue. La marche à blanc des métros a commencé le dimanche 19 décembre pour un rodage avant la mise en service de ce nouveau prolongement de la ligne 4.

La dernière étape des travaux dans les deux stations concernait la pose du carrelage sur les quais, l’achèvement des escaliers et la mise en place du mobilier et des équipements. Elle incluait également l’aménagement des salles d’échange et des abords des stations. Dans l’ensemble, ces opérations de prolongement de la ligne 4 permettent d’améliorer l’offre et la qualité de service dans les stations, visant à augmenter la fréquentation des transports en commun en région Île-de-France. En effet, grâce à cette extension de 1,8 km de la ligne 4 du métro jusqu’à Bagneux, avec laquelle les Balnéolais pourront rejoindre le centre de Paris en 30 minutes, la RATP compte accueillir jusqu’à 37 000 nouveaux voyageurs par jour.