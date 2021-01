Un nouveau site Web pour Raboni

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le négociant francilien renforce ses services en ligne pour ses clients.

Le nouveau Raboni.fr vient de sortir. Il propose toute l'offre produits du négociant francilien en matériaux, enseigne du groupe BME. Visuels, fiches techniques, prix publics et stocks sont affichés pour le visiteur. Les professionnels peuvent en outre visualiser les quantités par agence et formuler une demande de devis en ligne, avec leur tarif personnalisé. Le communiqué de presse de Raboni annonce l'arrivée prochaine du click and collect.