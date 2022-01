Un nouveau siège pour Swiss Life France à l’été 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le siège de Swiss Life France occupera d’ici à quelques années un bâtiment avec une nouvelle signature architecturale.

À l’été 2024, le siège de l’assureur Swiss Life France sera implanté dans un tout nouveau bâtiment à Puteaux (Hauts-de-Seine), dans le quartier Bellini. Cet édifice, installé en lieu et place d’un immeuble de bureaux voué à la démolition, sera réalisé par le promoteur immobilier Altarea Entreprise, et baptisé « Bellini ». L’assureur occupera les lieux pour un bail de neuf ans.

Cette infrastructure, bâtie en bordure de Seine, bénéficiera d’une visibilité exceptionnelle et d’un cachet architectural fort. Donnant accès à plus de 18 000 m² de bureaux répartis sur 13 étages, le bâtiment comportera un « rooftop » avec une vue dégagée sur Paris, un espace « fitness », un restaurant d’entreprise, un parking privatif, ainsi que des commerces au rez-de-chaussée.

Avec « Bellini », le promoteur vise les labels et les certifications comme celles de « NF HQE™ Bâtiments Tertiaires », suivie d’un « Passeport Bâtiment Durable » d’un niveau « Excellent », ainsi que la certification BREEAM International New Construction 2016 niveau « Excellent ». À ces exigences viennent s’ajouter les labellisations « WIREDSCORE (niveau Gold), « OsmoZ » et « BBC Effinergie + ».