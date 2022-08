Un nouveau showroom à Bayonne avec Janneau Menuisier Créateur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Fenêtre Supprimer Porte Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Landes Supprimer Valider Valider

Matthieu Lohiague s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale en janvier 2022, épaulé par Janneau Menuisier Créateur. Fort d’une expérience dans le domaine, il veut asseoir son entreprise de rénovation de menuiseries au Pays Basque et dans le sud des Landes grâce à la personnalisation des menuiseries.

Après 10 ans d’expérience chez un industriel de la menuiserie à accompagner les entreprises, Matthieu Lohiague n’a pas mis beaucoup de temps à envisager de mettre en application son savoir-faire à son propre compte. De là est né Fenêtres et Confort, entreprise spécialisée dans la rénovation des menuiseries des maisons individuelles et bâtiments tertiaires située à Bayonne (64). Et Matthieu Lohiague s’est rapidement rapproché du réseau Janneau Menuisier Créateur pour ouvrir son showroom de 200 m2 au mois de février 2022 : « J’avais une bonne image de l'industriel, avec des produits de fabrication française de bonne qualité. »

Digital et vitrage

L’objectif de l’entrepreneur de 32 ans avec ce showroom est clair : « Je veux faire prendre conscience aux gens de la menuiserie dans son ensemble, et de toutes les personnalisations possibles, notamment au niveau esthétique. » Pour cela, Matthieu Lohiague s’appuie sur un dispositif numérique de Janneau Menuisier Créateur : un écran de la taille d’une porte qui permet au client de modéliser sa porte d’entrée. Le showroom dispose aussi d’un cube où sont disposées des fenêtres aux caractéristiques techniques différentes : « C’est un moyen de montrer au client qu’il a tout intérêt à choisir des vitrages en fonction de la situation de ses façades : un vitrage acoustique s’il est face à une route par exemple. » Matthieu Lohiague espère réaliser 200 chantiers résidentiels d’ici la fin de l’année. L'entreprise compte deux poseurs et une assistante.