Un nouveau responsable pour le réseau Grandeur Nature de Sepalumic

Sepalumic a annoncé mercredi 13 avril la nomination de Pierre Richard à la tête du réseau Grandeur Nature.

Pierre Richard vient remplacer Philippe Leire, qui a fait valoir ses droits à la retraite, à la tête de Grandeur Nature, réseau de Sepalumic spécialisé dans la menuiserie aluminium. Le gammiste pour menuiseries en aluminium a annoncé sa nomination mercredi 13 avril. Après plus de sept ans d’expérience chez Installux aluminium, Pierre Richard dirigera ce réseau composé de 50 membres créé en 1999, et qui a réalisé en 2020 plus de 3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires.