Le nouveau rendez-vous business City by Simi, petit frère du Simi, approche

La première édition du City by Simi se tiendra au Palais des Congrès de Paris, du 8 au 10 décembre 2021. Comme son grand frère, le Simi.

Un nouveau rendez-vous – physique ! – pour favoriser le dialogue entre décideurs territoriaux et acteurs de l’immobilier. Imaginée par le groupe Infopro digital, la première édition du City by Simi se tiendra au Palais des Congrès, du 8 au 10 décembre 2021. Comme son grand frère, le Simi.



« City by Simi est un événement prospectif et opérationnel qui questionne la filière immobilière afin d’appréhender les dynamiques des métropoles et les mutations de la ville, d’un point de vue sociétal, environnemental et technologique », explique Aminata Sy, directrice du salon Simi et de City by Simi, à l'occasion d'un webinaire de présentation ce 8 juin.

Au programme, « un parcours urbain » autour des modes de vie et de l’aménagement durable. Les prises de parole et rendez-vous auront lieu dans les cinq espaces thématiques recoupant les différents usages de la ville. Bâtir : réemploi, efficacité énergétique... Habiter : logement, hôpital, école... Consommer : commerce de proximité, logistique et livraisons... Travailler : tiers-lieu, flexibilité... Se déplacer : voirie, e-commerce...

Coworking et logements abordables

Parmi les collectivités partenaires du rendez-vous, Toulouse Métropole et Aix-Marseille-Provence. Outre le besoin de développer les espaces de coworking, Didier Parakian, vice-président LR de la métropole marseillaise, en a profité pour annoncer la couleur aux développeurs, exploitants et autres acteurs de l'immobilier : « Nous avons une stratégie de logements abordables en centre-ville, afin d'inclure davantage de jeunes. La ville étudiante, c'est notre nouveau cheval de bataille. »

Près d’une centaine d’entreprises exposeront, dont Zenpark. L’application de réservation de parking compte séduire différentes cibles.

Les promoteurs, avec son savoir-faire en matière d’optimisation des espaces : « Eiffage immobilier a économisé 4 M€ en réduisant de 200 le nombre de places prévues dans le parking mutualisé de Smartseille, quartier mixte où les travailleurs se garent en journée et les résidents la nuit », résume son dirigeant.

Les bailleurs, avec son offre de parking partagé. « L’idée est de valoriser les places vides, imaginées dans les PLU tout-voiture d’il y a quarante ans », analyse-t-il.

Et enfin « les entreprises ou les foncières qui veulent faire entrer 1000 collaborateurs dans un parking de 200 places », illustre-t-il. « L’augmentation du télétravail a permis de doper l'activité naissante de flex parking », confie-t-il.

Plus de 28 000 personnes sont attendues au Simi et à City by Simi.