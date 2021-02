Un nouveau président pour Nebopan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Nomination du Président Supprimer Nébopan Supprimer France Supprimer Belgique Supprimer Valider Valider

Eric Martens vient de prendre ses fonctions de président du groupement de négociants en bois et dérivés. Il remplace Olivier Bouney pour une période de 2 ans

Changement à la direction de Nebopan. Eric Martens, directeur général de l’entreprise éponyme, Martens (4 dépôts en Flandres en Belgique) succède à Olivier Bouney (5 entreprises) à la présidence du groupement de négociant en bois et dérivés. Une succession prévue de longue date puisque Eric Martens occupait les fonctions de vice-président de Nebopan.

Eric Martens est entouré d’Hervé Auger, vice-président, directeur de filiales du Groupe Tanguy (Hue Socoda, Armor Bois, Armor Plafond Isolation, Armor Transformation) et d’Elisabeth Polombo, trésorière, directrice générale du Groupe Ratheau (13 dépôts).

Pour les deux ans de son mandat, Eric Martens souhaite inscrire son action dans la continuité de son prédécesseur. « D’une part, en entretenant la dynamique de croissance et de représentativité géographique de Nebopan tant au niveau national qu’international, d’autre part en portant des valeurs d’entente, d’esprit collaboratif et d’échanges. Il aura à cœur de continuer à développer les marques propres de Nebopan et de renforcer les achats dans le cadre de Woodalliance.»

Un chiffre d’affaires en baisse de 5 %

Pour rappel, Nebopan, comme l’ensemble de la profession, a connu une année 2020 difficile. Malgré l’arrivée de CBS (4 dépôts sous enseigne Parlons Bois) pour compenser le départ d’Yvon & Fils, le groupement a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de -5 % en 2020 soit un chiffre d’affaires de 607 M€ pour 96 dépôts. « La baisse a été particulièrement marquée dans la famille des panneaux ; le bois et plus particulièrement les aménagements extérieurs ont permis à la plupart des négociants de limiter la baisse de leur chiffre d’affaires. » Pour 2021, et malgré les difficultés d’approvisionnement et la hausse tarifaire des matières premières, le groupement espère retrouver son niveau de 2019.