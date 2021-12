Un nouveau pôle sportif en projet à Saint-Soupplets

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

D’ici 2022, Saint-Soupplets disposera d’un nouveau pôle sportif.

Afin de répondre aux besoins de ses habitants et de ses associations sportives, la municipalité de Saint-Soupplets, dans le département de la Seine-et-Marne, multiplie les équipements. Un nouveau pôle sportif va bientôt voir le jour à côté des courts de tennis actuels. Ce complexe disposera d’un second court de tennis intérieur pour compléter le premier, qui est saturé pendant l’hiver. Un parcours de santé et un skatepark y seront également aménagés. Les travaux devraient être lancés au printemps 2022.

La création de ce nouveau pôle sportif, dont la mise en service est prévue pour l’automne prochain, est estimée à 1,6 M€. Plusieurs partenaires institutionnels participeront à ce projet. La Région Île-de-France et le Département financeront une grande partie des travaux. La Fédération nationale de tennis et Nexity, dans le cadre de son projet urbain partenarial (PUP), figurent également sur la liste des partenaires qui devront apporter leur contribution à la construction de ce site.