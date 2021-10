Un nouveau pôle prescription chez Riou Glass

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Prescription Supprimer France Supprimer Valider Valider

Riou Glass renforce sa cellule d’experts marché Riou Tech avec la création d’un pôle prescription dédié à la promotion de ses produits verriers. Une nouvelle expertise à destination des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.

Avec son nouveau pôle prescription, Riou Glass compte promouvoir ses solutions de vitrages techniques et design auprès des architectes, bureaux d’étude, économistes, promoteurs immobiliers, architectes d’intérieur et designers. « La création de ce pôle prescription va permettre d’insuffler de l’innovation et de la nouveauté auprès des acteurs clés du secteur, et de faire valoir la qualité et haute technicité de nos solutions », explique Jamila Azaouzi, Directrice du Développement Commercial Riou Glass, responsable de la cellule Riou Tech. Créée en 2017, cette cellule a pour vocation de participer en amont au développement technique et marketing des produits à haute valeur ajoutée, d’appuyer les équipes commerciales sur le terrain et d’accompagner en direct certains clients spécialisés sur leur marché.

Une équipe dédiée qui s’élargit

Elle s’organise autour de trois chefs de produit (sécurité / VEA / BSO, protection incendie et garde-corps / dalles de sol), d’un coordinateur commercial et technique, d’un responsable commercial façades et d’une responsable de la prescription vitrages d’intérieur. Le nouveau pôle prescription vient renforcer cette équipe en accueillant deux responsables nationaux, qui seront épaulés par deux supplémentaires d’ici 2025. L’un est dédié au marché de la façade et le second aux produits d’intérieur (vitrages à store intégré, vitrages chauffants, dalles de sol, garde-corps, crédences de cuisine…).

Riou Glass présentera ce nouveau pôle aux prescripteurs lors de différents événements à travers la France : les Rencontres Prescrire du 2 décembre à Rennes et du 9 décembre à Paris, et le salon Architect@Work qui se tiendra les 2 et 3 décembre prochain au Parc des Expositions de Bordeaux.