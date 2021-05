Un nouveau pilote pour les Affaires économiques à la Capeb

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Capeb Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

David Morales succède à Sabine Basili à la vice-présidence de la Capeb, en charge des Affaires économiques.

Ancien président des Métiers et techniques du plâtre et de l'isolation de la Capeb, et chef d'entreprise à Saint-Gaudens (31), David Morales devient vice-président de la Capeb en charge des Affaires économiques. Il succède à ce poste à Sabine Basili, qui avait exercé la mission durant tout le mandat de Patrick Liébus. A cette fonction, David Morales pilotera l'ensemble des questions relatives à l'accès des artisans aux marchés, notamment publics, mais aussi à la qualification, à l'éco-conditionnalité, aux aides publiques... Jusqu'à présent secrétaire adjoint, David Morales est remplacé à ce poste par Thierry Ravon, carreleur en Charente.