Un nouveau directeur marketing et stratégie chez Siniat

Etex France Building Performance, filiale du groupe belge de matériaux de construction Etex, vient d’annoncer l’arrivée de Marc-Robert Jean chez Siniat. Ancien directeur marketing et commercial chez le spécialiste de l’équipement sanitaire Siamp, il a été nommé directeur marketing et stratégie. Il remplace à ce poste Frédéric Plasseraud, parti il y a un an chez Wienerberger.