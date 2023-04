Un nouveau Directeur Général pour Edilians

Ce 3 avril, Alexis Langlois prend la tête du Groupe Edilians, industriel de la terre cuite en France et dans la péninsule ibérique. Ce nouveau poste de directeur général accompagnera l’accélération de la croissance du groupe, qui possède 14 sites industriels en France et 3 entités en Espagne et au Portugal.

A 55 ans, ce diplômé d’H.E.C. Paris a passé plus de 30 ans à l'international dans l’industrie des matériaux de construction. Il a débuté sa carrière en 1992 chez Lafarge, où il a notamment dirigé l’ensemble des activités au Brésil et en Amérique du Nord. Il a également piloté l’intégration d’une fusion d’ampleur en Afrique du Nord.

Accompagner la stratégie RSE

Dans la feuille de route d'Alexis Langlois, la santé, la sécurité, mais aussi « la réduction de notre empreinte environnementale » et « le développement de systèmes de toiture au cœur de l’éco-habitat », explique le président d'Edilians Pascal Casanova. « Deux des piliers structurants de notre stratégie RSE. » L'année dernière, Edilians avait annoncé la création d’un pôle pour développer l'offre de systèmes au service de l’éco-habitat.