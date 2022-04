Un nouveau directeur des opérations pour Wicona France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Aisne Supprimer France Supprimer Wicona Supprimer Stores et fermetures Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

La marque, filiale du groupe Hydro, choisit la promotion interne pour la direction des opérations en France.

Entré dans le groupe Hydro Building Systems en octobre 2017, Antoine Renaux a été nommé directeur des opérations de Wicona en France en septembre 2021. Il était précédemment responsable technique en charge des services support (méthodes, projets, amélioration continue, HSE, qualité des sites industriels et logistiques). Au poste de directeur des opérations, il a succédé à Michel Bafoil, et supervise les sites Wicona de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) et Courmelles (Aisne). Diplômé de l'Ensiame, cet ingénieur avait précédemment oeuvré dans le secteur automobile, puis dans l'entreprise Le Creuset, de 2011 à 2017.

Une réorganisation en cours

La nomination d'Antoine Renaux s'inscrit dans un contexte de réorganisation pour Wicona en France. Cette feuille de route, écrite jusqu'en 2026, conduira notamment à l'augmentation des volumes sur le site industriel et logistique de Courmelles, qui construira à partir de cette année un nouveau bâtiment de 2 500 m², à côté de l'actuel, portant la surface totale à 21 700 m², afin de redéployer et automatiser certaines activités, et d'améliorer la sécurité et la qualité de service. Quatre responsables sont en cours de recrutement (technique, production, chaîne logistique et HSE).

Cette organisation nouvelle inscrira le site de Courmelles dans la philosophie générale du groupe Hydro, qui entend rendre chacune de ses usines plus autonomes, en gérant ses approvisionnements et son sourcing. Les sites français sont désormais rattachés à Gote Nordh, VP des opérations en Europe.