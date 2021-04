Un nouveau directeur de l’activité toitures chez Sika France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Sika Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

La filiale du leader mondial de l’étanchéité vient de nommer Sébastien Debétencourt au poste de directeur de l’activité toitures.

Sébastien Debétencourt vient d’être nommé directeur de l’activité toitures chez Sika France, filiale du leader mondial de l’étanchéité. Il travaille sous la responsabilité de Pascal Malafosse, le directeur Général de Sika France.

Sébastien Debétencourt a fait toute sa carrière chez Sika. Entre 2009 et 2015, il a occupé le poste de responsable commercial et marketing au sein de Sika Mauritius avant d’être nommé directeur général de la filiale en 2015. Promu au poste de directeur général de Sika Tunisie en 2017, « il a pu renforcer la position de l’organisation sur ses marchés cibles et augmenter les ventes et la profitabilité. »