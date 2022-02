Un nouveau directeur d’enseigne chez Brico Dépôt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Kingfisher Supprimer France Supprimer Castorama Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Kingfisher France annonce la nomination de Laurent Vittoz au poste de directeur d’enseigne. Il succède à Pascal Gil qui est nommé directeur général de Castorama Pologne et qui, à ce titre, rejoint le Comité Exécutif du Groupe Kingfisher.

Du changement au de Brico Dépôt. Kingfisher France vient d’annoncer la nomination de Laurent Vittoz au poste de directeur d’enseigne. Il succèdera le 15 mars prochain à Pascal Gil qui vient d’être nommé directeur général de Castorama Pologne. A ce titre, il rejoindra le comité exécutif du Groupe Kingfisher.

Une carrière dans la grande distribution

Laurent Vittoz a débuté sa carrière le groupe Lapeyre (ex. Saint Gobain) en tant que chef de produits dans le secteur salle de bain et carrelage puis devient directeur de marché du secteur cuisine. En 2010, Laurent Vittoz intègre Kingfisher et Brico Dépôt France où il occupe le poste de directeur de produits dans les secteurs construction puis aménagement et peinture. En 2014, il est nommé à la direction du bureau de sourcing de Hong Kong. Deux ans après, il rejoint les équipes offre & sourcing à Londres. En 2018, Laurent Vittoz est nommé directeur de catégories Groupe et lance la nouvelle gamme de cuisine ainsi que la gamme de rangement Atomia. Enfin en 2020, il devient directeur du sourcing au niveau du Groupe.