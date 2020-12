Un nouveau «directeur créatif» chez Arte Charpentier Architectes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Décideurs Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Stéphane Quigna prend la direction de l’équipe d'architectes d'intérieur et de designers de l’agence…

Diplômé de l’école Camondo en 1995, Stéphane Quigna débute en travaillant pour Jean-Michel Wilmotte durant cinq ans. Il poursuit sa carrière en 2000 avec Franck Hammoutène puis, jusqu’en 2005 aux côtés d’Elizabeth et Christian de Portzamparc. Entré chez Arte Charpentier Architectes en 2005, il prend aujourd’hui la direction de l’équipe d'architectes d'intérieur et de designers de l’agence. Il y sera chargé, en particulier, de la direction artistique du département et de son développement en France et à l’international.

«Nous avons toujours eu à cœur de créer des ambiances à travers une mise en scène des espaces qui révèle les usages et permet à chacun de se sentir à sa place. Chaque question posée, chaque lieu, chaque histoire est par définition unique et nécessite, par conséquent, une réponse singulière qui doit aussi être en accord avec les engagements éthiques de l’agence» souligne le communiqué de presse qui annonce sa nomination.

Edith Richard continuera, en tant qu’associée et directrice de projets, à apporter son expérience et sa compétence à l’équipe.