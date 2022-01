Un nouveau directeur commercial chez Mister Menuiserie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Mister Menuiserie nomme Stéphane Kusic comme nouveau directeur commercial de la marque afin d’effectuer un tournant dans la stratégie du Groupe.

Le nouveau directeur commercial de Mister Menuiserie, Stéphane Kusic, est entré en fonction début janvier avec pour objectif de stabiliser le modèle de fonctionnement du Groupe tout en accélérant sa croissance pour passer de 120 millions de CA en 2021, à 300 millions pour 2025. Dans ce cadre, il a pour mission de détecter les innovations de demain pour développer l’offre produit et d’imposer la marque comme leader de ce marché. L’envie des Français d’améliorer ou de rénover leur foyer, apparue lors des confinements, s’est avéré un véritable envol pour le secteur de l’habitat. Cet engouement associé à la forte demande pour l’achat de produits techniques incite le Groupe à renforcer l’accueil ainsi que le conseil, et continuer à développer les équipes de ses magasins showrooms. Stéphane Kusic aura sous sa tutelle 200 commerciaux et 5 formateurs pour répondre aux besoins d’une clientèle en quête de l’habitat idéal. Dans ses nouvelles fonctions, il pourra s’appuyer sur son parcours polyvalent – de National Key Account Manager à Directeur Commercial France pour le Groupe Verisure – et ses multiples diplômes (Master en stratégie commerciale de La Sorbonne, titulaire de certificats d’aptitude d’Executive Education de l’Insead et de Polytechnique, d’un global Executive Master à HEC Paris en management stratégique).