Un nouveau directeur commercial chez Mabéo Industries

Pour dynamiser les performances commerciales de son enseigne de fourniture industrielle, le Groupe Martin Belaysoud vient de créer le poste directeur commercial. C’est Léonard Fournet qui va l’occuper.

Mabéo Industries, enseigne spécialisée dans la fourniture industrielle du Groupe Martin Belaysoud, continue à se structurer. Elle vient de créer une direction commerciale. C’est Léonard Fournet qui en prendra la direction. D’après le communiqué, il « a pour objectifs de déployer et coordonner la stratégie commerciale de Mabéo Industries et de contribuer au développement de la dynamique commerciale du réseau, de la vente hybride et des ventes omnicanales afin de renforcer la performance globale de l’entreprise. »

Une expérience chez Zolpan

Léonard Fournet a une longue carrière dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Il a occupé différents postes chez Zolpan où il a successivement été chef de produits, responsable Grands Comptes et directeur général de filiale. Il a par ailleurs exercé les fonctions de direction opérationnelle au sein d’ETI dans le secteur de la métallurgie, d’abord au sein du Groupe Comat, puis chez Solfab Constructions Modulaires.