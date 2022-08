Un nouveau directeur chez Lorenove

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Lorillard Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne et réseau du groupe Lorillard est à présent dirigée par Franck Vandenbergue, qui a de solides expériences dans le BtoC et la menuiserie.

Franck Vandenbergue n’a pas le parcours type d’un dirigeant dans le secteur de la menuiserie. Récemment nommé directeur de Lorenove agences intégrées et concessions, l'homme apporte à l’enseigne et réseau du groupe Lorillard qui aura 40 ans en 2023 des expériences plurielles. D’abord responsable responsable d’exploitation pendant 6 an d’un magasin Décathlon, il est ensuite embauché par Intersport au poste de directeur réseau, et ce durant 5 ans. Il enchaine ensuite avec le marché de l’optique ophtalmologique en étant directeur des ventes de Carl Zeiss pendant 6 ans puis en faisant partie de la direction commercial d'Essilor 7 ans.

C’est à ce moment qu’il se tourne vers la menuiserie, en prenant la direction des opérations chez Gypass pendant 5 ans. C’est pour ces expériences multiple, notamment dans le BtoC, que Franck Vandenbergue a été nommé pour accompagner le développement de la marche Lorenove.