Un nouveau DG pour Denis Matériaux, un nouvel actionnariat pour le groupe

Le négoce breton nomme un directeur général issu de la promotion interne. Un pool de fonds régionaux entre au capital.

Trois fonds d’investissement régionaux entrent au capital de Denis Matériaux, prenant le relais d’un actionnaire familial minoritaire qui a choisi de se retirer. Rachel Denis-Lucas et Renan Denis, les deux enfants des fondateurs, ont choisi de faire évoluer la gouvernance. Renan Denis reste PDG, désormais épaulé par Emmanuel Chéné, DG de l’enseigne Denis Matériaux. Ce dernier a rejoint le groupe en 2016 et occupait jusqu’alors le poste de directeur des achats et des ventes. Rachel Denis-Lucas se consacre pour sa part au développement de l’enseigne Esprit Casa, tandis que Dominica Lizarazu assure la direction générale de Périn.