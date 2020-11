Un nouveau DG France chez Kiloutou

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Kiloutou Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Nomination du Directeur Général Supprimer Valider Valider

Le Groupe Kiloutou annonce deux nominations venant renforcer son comité exécutif dont celle de Pierre Knoché comme directeur général de Kiloutou France.

Kiloutou vient d’annoncer deux nouvelles nominations qui viennent renforcer son comité exécutif. La première est celle Pierre Knoché comme nouveau directeur général France. Ce centralien a débuté sa carrière en 1999 comme ingénieur d'études et de développement et évolue rapidement vers le conseil en stratégie en intégrant KPMG Consulting France comme consultant senior en 2000, avant de rejoindre Stratorg en 2003 pour y devenir manager et de passer 6 ans au sein de BCG de 2006 à 2012 comme manager puis principal. En 2012, il rejoint le groupe Elior, où il prend les responsabilités de vice-président en charge de la stratégie commerciale et des grands appels d’offre. En 2015, il devient directeur général du pôle santé, puis, en 2018, reprend également le pôle éducation.

La deuxième nomination est celle de Vincent Ranaivoson. Responsable de la stratégie de l’enseigne de location, il est promu au poste nouvellement créé de directeur de la transformation du Groupe Kiloutou.