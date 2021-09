Un nouveau DG à la tête de la branche béton d’Eqiom

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Nomination du Directeur Général Supprimer Industrie Supprimer Eqiom Supprimer France Supprimer Valider Valider

Christophe Bignolas gravit les échelons au sein de l’ex-Holcim France et devient le nouveau DG de la branche béton.

Quatre ans après son arrivée au sein d’Eqiom au poste de directeur de la division exploitation ciment, Christophe Bignolas a été nommé directeur général de la branche béton d’Eqiom. Ce diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (1995) et de l'Imperial college à Londres (1998) a débuté son parcours professionnel dans l’exploitation ciment au sein de l’entreprise Lafarge, occupant diverses fonctions en France et à l’international.

