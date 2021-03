Un nouveau crossover entre Envie de salle de bain et Point.P

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Point.P Supprimer Cedeo Supprimer France Supprimer Charente Supprimer Valider Valider

Les deux enseignes de Saint-Gobain distribution bâtiment France viennent d’ouvrir une showroom commun à Angoulême.

C’est à Angoulême, en Charente, que Point.P et Envie de salle de bain ont ouvert leur nouveau showroom commun. C'est le septième. D’une surface de 606 m² dont 310 m² dédiés à l’enseigne de sanitaire, cette nouvelle salle d’exposition met en scène 21 ambiances : 12 pour Point.P et 9 pour Envie de salle de bain.

Selon le communiqué, ce showroom « est une occasion unique pour les clients de disposer de tous les produits et de tous les conseils pour mener à bien leurs projets d’aménagement ». On y retrouve ainsi des carrelages, des revêtements bois et PVC, des parquets, des portes (intérieures/extérieures), des fenêtres, tout pour l’aménagement de placards mais aussi un large choix de produits pour l’extérieur (terrasse bois, carrelage, dalle béton ou pierre naturelle) ainsi que de la robinetterie, des meubles de salle de bain…

Par ailleurs, cette salle d’exposition s’appuis sur les services digitaux des deux enseignes de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France comme la prise de rendez-vous via les sites cedeo.fr et pointp.fr ; la modélisation 3D des projets globaux, des bornes digitales pour visualiser les projets…