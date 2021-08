Un nouveau Conseil pour l'Union internationale des architectes (UIA)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer UIA Supprimer Union Internationale des architectes (UIA) Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Rio ne répond plus. Le Congrès de l’UIA qui s’y est achevé a vu l’élection d’un nouveau président. Cap sur Barcelone 2026 à présent...

Le Congrès (en ligne) de l’Union internationale des architectes (UIA) à Rio (Brésil, du 18 au 22 juillet 2021) aura rassemblé quelque 88000 participants de 188 pays, 20 conférenciers internationaux invités, ainsi que 540 conférenciers et 380 articles et projets. Plus de 500 heures de contenus seront accessibles sur la plateforme exclusive du Congrès pendant les deux prochaines années.

José-Luis Cortés (Mexique) a été élu président de l'UIA pour la période 2021-2023. Il succède à ce poste à Thomas Vonier. Le nouveau Conseil de l’UIA - composé de quatre membres de chacune des cinq régions de l'Union, et des neuf membres du Bureau - a tenu sa première session le 30 juillet. Il accueille notamment, pour la région 1 (Europe occidentale), Eric Wirth architecte ENSAIS, conseiller national de l’Ordre des architectes (Cnoa). Au cours de cette première réunion, l'équipe nouvellement élue a proclamé la nécessité de renforcer le rôle de l'UIA et la de la rendre plus accessibles aux jeunes architectes.

Enfin, la candidature de la ville de Barcelone (Espagne) a été retenue par l'UIA pour son congrès 2026. Elle deviendra ainsi la "capitale mondiale de l'architecture Unesco-UIA" tout au long de cette même année. Sous l'intitulé «Un aujourd'hui, un demain», cette édition 2026 prendra pour thème la relation de la ville et de son architecture pour discuter d'un avenir viable et durable.