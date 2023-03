Un nouveau configurateur de portes d'entrée chez Batiman

Batiman lance son nouvel outil en ligne permettant aux internautes de configurer leur porte d’entrée sur mesure et de la visualiser sur leur façade. Ce configurateur offre un choix inédit de plus de 200 références de portes avec leurs caractéristiques techniques, dimensions, coloris et accessoires tels que les poignées et les boutons, bâtons de maréchal et boîtes aux lettres. Bientôt, le configurateur proposera plus de 300 références.

La particularité de cet outil est sa capacité à simuler la porte sélectionnée sur la façade du client. Il suffit de télécharger une photo de la maison ou d’en choisir un visuel par défaut pour visualiser le résultat final. De plus, la recherche est affinée grâce à la possibilité de sélectionner des critères tels que le design, les matériaux, le style, l’indice de prix, de sécurité, d’acoustique et d’isolation thermique. Les utilisateurs peuvent facilement comparer les produits qu’ils ont sélectionnés.

Après avoir configuré leur porte, les clients sont mis en relation avec le point de vente Batiman le plus proche. Ce dernier leur propose un accompagnement personnalisé pour affiner leur projet et leur préparer un devis.