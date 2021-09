Un nouveau clausier pour les contrats de performance énergétique des collectivités locales

Le contrat de performance énergétique (CPE) est un outil particulièrement efficace dans la maîtrise des dépenses énergétiques et l'optimisation des consommations. S'il est assez développé dans le tertiaire privé, il peine encore à trouver son public dans le tertiaire géré par les collectivités locales. Depuis son apparition dans les années 2000, le CPE de type marché global a énormément évolué, renforçant efficacement les objectifs de performances énergétiques et les échanges structurants entre la maîtrise d'ouvrage publique et le titulaire du marché. C'est dans cet esprit que la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a animé un groupe de travail rassemblant les collectivités et les professionnels de la filière pour produire un clausier-type utilisable par tous. Retour sur ces travaux