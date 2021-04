Un nouveau cimetière à Vauréal d’ici 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Vauréal va se doter d’un nouveau cimetière de 395 concessions en 2023.

La commune de Vauréal (Val-d’Oise) se lance dans l’aménagement d’un nouveau cimetière, derrière le centre technique municipal. Les élus ont voté (26 voix pour et 6 contre) la création de ce lieu de repos éternel, dont la mise en service est prévue pour 2023. Un appel d’offres, lancé sous peu, débouchera, en juin 2021, sur une consultation publique.

Le nouveau cimetière, chiffré à 800 k€, sera installé sur un terrain de 13 000 m² et comptera 395 concessions. Un agrandissement du domaine des tombes est envisageable en cas de saturation.

La construction de ce cimetière a pour but de répondre à la saturation de l’espace funéraire actuel. Ce dernier, « comme d’autres dans l’agglomération, n’est plus dimensionné pour recevoir les défunts, dont le nombre ne cesse de croître en raison de l’explosion démographique du territoire observée ces trente dernières années », souligne Dyna Koncki, conseillère municipale déléguée à l’administration générale et à la politique de la ville. La mairie a longtemps hésité entre pousser les murs du cimetière actuel et en construire un autre. La création d’un nouveau semble finalement la solution la plus appropriée, les possibilités d’extension de l’espace funéraire du village restant assez limitées.