Un nouveau chauffe-eau ultra plat chez De Dietrich

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffe-eau Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer DE DIETRICH Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant fait évoluer sa gamme de chauffe-eau électriques avec le CESL C, un modèle rectangulaire et plat, adapté aux espaces exigus.

Le chauffe-eau électrique CESL C de De Dietrich, proposé en trois capacités (50, 80 et 100 litres), peut assurer les besoins en eau chaude sanitaire d’un foyer de trois à quatre personnes. Rectangulaire et à emprise réduite au minimum (profondeur de 33 cm), il s’installe facilement dans les petits appartements ou les espaces restreints, comme dans un placard, au-dessus des toilettes ou derrière une porte.

Une régulation intelligente

Le système de régulation intégré s'auto-adapte aux besoins du foyer. Il préchauffe l’eau froide et ne la réchauffe que lorsqu’elle est destinée à la consommation immédiate. Le boîtier de commande digital permet de sélectionner facilement parmi trois modes de fonctionnement : Confort (température optimale), Eco (température de consigne à 55°C) et Smart, qui prend en compte la consommation d’eau chaude sanitaire sur 15 jours pour adapter l’appareil aux besoins réels.

Deux cuves en série

Habillé de tôle d’acier laqué blanc, le CESL C est constitué de deux cuves émaillées raccordées en série. Le module d’entrée comprend une résistante stéatite de 800 W antitartre accessible sans vidange et une anode magnésium anticorrosion. Le module de sortie est équipé d’une résistance additionnelle de 1200 W. L’appareil se pose à la verticale ou à l’horizontale, par accrochage rapide et autobloquant sur deux étriers fixés au mur.