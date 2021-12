Un nouveau centre médical à Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Santé Supprimer Valider Valider

À Toulon, le nouveau centre médical et de réadaptation des Monts toulonnais vient d’être inauguré.

Le nouveau centre médical et de réadaptation des Monts toulonnais (CLINEA), ouvert depuis mai dernier, a été officiellement inauguré le 25 novembre 2021. La cérémonie s’est déroulée en présence de Philippe de Mester, le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Hubert Falco, le maire de Toulon (Var), de Jean-Christophe Romersi, le directeur général d’ORPEA France, et d’Emmanuel Masson, le président de CLINEA.

Le centre a été créé pour compléter l’offre de santé dans la future zone d’aménagement économique de Saint-Musse. Il permettra, entre autres, de proposer des soins de suite et de réadaptation spécialisés. À ce titre, les services de soins sont destinés à des patients en convalescence, après une maladie, un accident de la vie ou un traumatisme postopératoire. Le centre dispose de 200 lits, dont 160 sont attribués aux patients venus pour de la rééducation et des soins locomoteurs, 40 autres sont dédiés à la nutrition, et les 28 restants sont réservés aux accueils de jour.