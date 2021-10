Un nouveau centre de Protection Maternelle et Infantile s’est ouvert à Chevilly-Larue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le nouveau centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) vient d’ouvrir ses portes au sein de l’immeuble Pablo-Neruda de Chevilly-Larue.

À la suite de son déménagement, le centre de PMI a ouvert ses portes au public le 27 septembre dernier dans des locaux plus spacieux et entièrement rénovés de l’immeuble Pablo-Neruda de Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Ce centre médico-social, géré par le conseil général du Val-de-Marne, accueille, accompagne et oriente socialement les familles et les jeunes parents dès la naissance de leurs enfants jusqu’à l’âge de six ans. Il leur propose également un lieu d’écoute, de conseils personnalisés et de consultations prénatales, afin de promouvoir la santé et le bien-être des familles.

Le nouveau centre de PMI compte actuellement des locaux d’accueil au rez-de-chaussée, comprenant des salles d’auscultation qui occupent un espace de 240 m2 et deux salles d’attente. Le Département du Val-de-Marne a engagé un investissement de 1,3 M€ dans le projet de réaménagements intérieurs des locaux. La Ville de Chevilly-Larue, quant à elle, a pris en charge la remise en état du bâtiment, d’un montant de 550 k€.