Un nouveau centre d'usinage chez Elumatec

A l’occasion du salon Équipbaie, qui se tiendra du 21 au 24 septembre à Paris, l’entreprise spécialisée dans les machines pour usinage de profilés va présenter son nouveau centre d’usinage compact.

C’est sur le stand B71 du hall 1 d’Équipbaie entre le 21 et le 24 septembre à Paris qu’Elumatec présentera sa gamme de machines pour l’usinage de profilés en aluminium, PVC et acier. L’occasion de présenter son dernier produit : le centre d’usinage de profilés à 3 axes de barres SBZ 118/20.

Une machine compacte

Le fabricant met en avant l’ergonomie de la machine, qui permet un encombrement minimal au sol grâce à une cabine de protection. Sa longueur totale, sans usinage de surlongueurs, de 5 520 mm, et sa profondeur de 1 955 mm. Elle fait 2 270 mm de hauteur et 3 067 kg. Il s’agit d’un centre d’usinage pour le fraisage, le perçage et le grugeage à commande numérique avec une longueur d’usinage allant jusqu’à 3 mètres. La zone d’usinage peut aller jusqu’à 230 x 230 mm, et il est possible d’avoir un usinage sur 5 faces grâce aux têtes à angle de rotation, fournies en option, permettant des cycles d’usinage courts et une faible consommation d’énergie. Il y a aussi un lit incliné permettant un usinage CNC.

L’entreprise, qui appartient au groupe Voilàp Holding, emploie 675 salariés et est présente dans 50 pays. Elle annonce aussi avoir quelque 35 000 clients.