Un nouveau centre d’incendie et de secours à La Turbie

Le nouveau centre d’incendie et de secours de La Turbie vient d’être inauguré.

L’inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours de La Turbie (Alpes-Maritimes) s’est déroulée le jeudi 21 octobre dernier. La cérémonie a été menée par Charles-Ange Ginésy, le président du département des Alpes-Maritimes. Il a été assisté par le colonel Jimmy Gaubert, le directeur départemental adjoint du SDIS 06, Jean-Claude Guibal, le président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), Jean-Jacques Raffaele, le maire de la Turbie, Xavier Beck, le maire de Cap-d’Ail, ainsi que les sénatrices Alexandra Borchio-Fontimp et Dominique Estrosi-Sassone.

Une enveloppe de 4,85 M€ a été investie dans la construction de la caserne. L’objectif est de conforter le maillage du service départemental d’incendie et de secours. Selon le Département des Alpes-Maritimes, l’une des parties prenantes du projet, cette nouvelle infrastructure permettra également d’offrir aux pompiers maralpins les meilleures conditions d’intervention et des outils à la hauteur de leur engagement. Précisons que ces derniers effectuaient 900 sorties par an en moyenne, avant la crise sanitaire.