Un nouveau centre aquatique olympique intercommunal s’installera entre Saint-Leu-la-Forêt et Taverny en 2023

La future piscine olympique intercommunale verra le jour en 2023 à Taverny/Saint-Leu-la-Forêt.

Le Comité d’organisation Paris-2024 a octroyé le label « Centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques » à la communauté d’agglomération Val Parisis (Val-d’Oise). Celle-ci lance le projet du centre aquatique olympique intercommunal au lieu-dit Le Bois d’Aguère, entre Saint-Leu-la-Forêt et Taverny (Val-d’Oise).

L’opération consiste à construire un espace piscine comprenant un bassin de compétition aux dimensions olympiques de 50 mètres avec 10 couloirs. Il hébergera les compétitions de water-polo, de natation sportive et artistique. À cela s’ajouteront un bassin d’échauffement, une fosse à plongeon et des espaces de santé et de bien-être.

« Avant même qu'il ne soit question des JO, nous voulions que cet équipement soit unique, qu'il porte les valeurs du sport et de la nature », souligne l’architecte de l’Agence Jacques Rougerie Architectes Associés à Paris (75 008). Ce dernier imagine des bassins en inox à l’intérieur d’un bâtiment vitré qui sera doté d’une charpente en bois. Le montant total du projet est de 38 M€, jugé trop élevé pour certains, mais rentable « grâce aux économies d’énergie et aux gains consommables », selon l’architecte. Les travaux vont durer 20 mois pour une livraison prévue en 2023.