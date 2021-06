Un nouveau Brico Cash en Ile-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Bricocash Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

L’enseigne du pôle équipement de la maison du groupement Les Mousquetaires, aux côtés de Bricomarché et Bricorama, a ouvert son 45e point de vente. Il est implanté à Persan, dans le Val-d’Oise.

Brico Cash ne cesse d’agrandir son parc magasin. Après l’ouverture au début du mois d’un point de vente à Aurillac, dans le Cantal (15), l’enseigne du groupement Les Mousquetaire annonce l’inauguration d’un point de vente à Persan, dans le Val-d’Oise. C’est le sixième en Ile-de-France et le 45e du réseau. Avec cette nouvelle ouverture, l’enseigne poursuit son développement avec l’objectif d’atteindre les 100 points de vente à fin 2025.

Parking drainant et panneaux solaires

Ce nouveau dépôt s’étend sur 2 000 m² sur un site de 24 000 m², dont 9 400 m² de verdure. Selon le communiqué, « le parking est entièrement constitué de pavés drainants. Plus de 300 m² de panneaux solaires ont été installés sur le toit et le bâtiment est équipé de 6 pompes à chaleur réversibles. »

Ce dépôt propose l’ensemble des services caractéristiques de l’enseigne, à savoir : le Drive ; l’ouverture de compte « professionnel » ; la livraison sur chantier ; la location de camionnette et de matériel professionnel ; la menuiserie sur-mesure (fenêtres et portes de placard) ; la livraison béton prêt à l’emploi sur chantier ; l’étude plancher béton ; la machine à teinter ; le plan 3D cuisine.