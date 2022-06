Un nouveau bloc-porte pour améliorer la qualité de l’air intérieur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Porte Supprimer France Supprimer Valider Valider

Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises viennent de sortir un nouveau dispositif de ventilation, My Air, placé dans l’huisserie fin de chantier de la bloc-porte.

C’est bien dans l’optique d’améliorer la qualité de l’air intérieur qu’une équipe dédiée à cette problématique de Gimm Menuiserie et Les Menuiseries Françaises a développé le dispositif My Air. Il s’agit d’un système qui intègre le passage d’air de la bloc-porte dans l’huisserie fin de chantier. Les enseignes affirment que le passage de l’air est augmenté de 25 % par rapport à un bloc-porte traditionnel. Et ce nouveau type de bloc-porte a un jeu de 4 mm entre le bas de la porte et le sol fini, ce qui améliore l’acoustique de 30 % selon les enseignes. Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises affirment que ce dispositif, couplé à une VMC, améliore la qualité de l’air intérieur. De plus, ce concept de bloc-porte ventilé est plus simple à poser, grâce à la suppression du détalonnage après la pose des sols finis, puisque la chicane dans l’huisserie garantie le passage de l’air.