Un nouvel adhérent chez Socoda

Le 1er janvier dernier, Socoda a accueilli un nouvel adhérent. Son nom : Sud-Ouest Distribution (SOD). Fondée en 1987 par Christian Bousquet et basée à Marmande dans le Lot-et-Garonne, cette enseigne est spécialisée dans les équipements de soudure MMA, MIG-MAG, TIG, Plasma, ainsi que les accessoires de soudure, les équipements individuels de protection (EPI), les fournitures industrielles et les outillages. Elle intègre la branche Outils Pro et Industrie du groupement.