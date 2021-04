Un négociant aide les artisans à valoriser les CEE et Ma prime Renov’

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Négoce Supprimer Auvergne-Rhône-Alpes Supprimer Rénovation énergétique Supprimer CEE Supprimer Valider Valider

Sortant du rôle de distributeur, le groupe Femat, spécialisé en éco-construction, mobilise son expertise et ses fonds propres pour accompagner les artisans dans le domaine de la rénovation énergétique.

Spécialisé dans l’isolation, l’étanchéité, la ventilation et les systèmes d’énergie, le distributeur Femat, implanté en Auvergne-Rhône-Alpes (30 salariés pour un CA de 12,6 M€), déploie Femat Solutions, une offre de services à destination des artisans. Son objectif : inciter les professionnels à utiliser les certificats d’économie d’énergie (CEE), mais aussi Ma Prime Rénov. « En matière de CEE, nous avons constaté une incompréhension des artisans, notamment en raison de la complexité du volet administratif, explique Julien Feasson, directeur général de Femat Solutions, filiale services de Femat. Résultat : ces centres d’appel ont industrialisé les CEE et raflent les marchés au détriment des petites entreprises ». L’idée du distributeur est simple : permettre aux artisans d’accéder aux CEE en facilitant toutes les démarches.

Un rôle de courtier

Fort d’une équipe de 3 personnes, dont deux experts en CEE formés aux modes opératoires des délégataires, Femat Solutions connaît les particularités de chacun. « Nous aidons ces entreprises souvent peu structurées à prendre en charge ces modifications qui peuvent aller des mentions obligatoires sur les devis à un document spécifique exportable de la plateforme du délégataire », précise Florian Brunet-Lecomte, fondateur de Femat. L’artisan, par exemple spécialisé en isolation de combles, peut être mis en relation pour tous ses chantiers avec un délégataire. Mais le distributeur joue également le rôle de courtier pour le délégataire à la recherche d’un artisan de qualité. Il s’occupe de rassembler les éléments de pré-étude pour le délégataire (Kbis, responsabilité décennale, etc.) qui veut s’assurer de la solidité financière de l’artisan avant de signer une convention avec celui-ci. L’intérêt est non seulement administratif - un allègement de la démarche - mais aussi financier : « Nous négocions les meilleures conditions pour réduire les délais de paiement du délégataire vers l’artisan », indique le fondateur de Femat. La particularité de ce service réside dans sa gratuité.

Les développements

Le négoce, qui fait de la rénovation globale un cheval de bataille, va encore plus loin : il a obtenu tout récemment un mandat sur Ma Prime Renov’ qui lui permet d’assurer, sur la base de mobilisation de 4 M€ de fonds propres disponibles dès ce mois de juin (et 8 M€ en rythme de croisière), le paiement aux artisans en attendant d’être remboursé lui-même par l’Anah : « Nous vérifions que le dossier Ma prime Renov’ de l’artisan est bien éligible et nous demandons une subvention auprès de l’Anah pour le compte du bénéficiaire, souligne Florian Brunet-Lecomte. De plus, nous aidons l’artisan à proposer une solution de financement pour le reste à charge du particulier ». Entre la mobilisation de fonds propres et le soutien de son pool bancaire, le distributeur admet avoir dépassé le rôle de « relais logistique » de distributeur. Dernière innovation : avec le lancement de son label Reso Reno, Femat met en relation des artisans (seulement en Auvergne-Rhône-Alpes pour l’instant) avec des particuliers, dont la demande est qualifiée.