Un montant de 400 M€ pour la mise en service de la centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet

La nouvelle centrale hydroélectrique sise à Romanche-Gavet permet d’alimenter des milliers de foyers dans le département de l’Isère. Ce projet a nécessité 10 ans de travaux.

L’Isère se dote d’une nouvelle centrale hydroélectrique d’une puissance de 97 mégawatts. Située à Romanche-Gavet, cette infrastructure souterraine génère l’équivalent de la consommation annuelle des villes de Grenoble et de Chambéry, soit 230 000 habitants. Un montant de 400 M€ a été mobilisé pour donner vie à ce projet inauguré en octobre 2020.

Haute de 35 m, cette infrastructure remplace cinq barrages et six centrales. Elle se veut plus sûre et plus respectueuse de l’environnement. Ses turbines sont alimentées par de l’eau conduite depuis un nouveau barrage. L’acheminement de celle-ci est assuré par d’importantes canalisations souterraines installées dans une galerie de 9 km de long sur 5 km de large.