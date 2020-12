Un montant de 150 M€ pour transformer le quartier de la Noue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le quartier de la Noue aura une nouvelle apparence d’ici quelques années.

Suite au diagnostic d’études urbaines de 2017, la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a présenté le projet de requalification du quartier de La Noue à l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU). Ce programme vise à désenclaver cette zone de 7 000 personnes. Cette vaste opération s’étalera sur 10 à 15 ans pour un montant de 150 M€. Le comité d’engagement de l’ANRU donnera le montant de sa participation financière au début de l’année 2021.

Ce programme communal prévoit la restauration du parc existant et l’édification de 700 logements privés en accession libre ou en accession sociale à la propriété. Une grande partie de cette construction devrait se faire le long de l’avenue de la Résistance, près de la ligne 9 du métro et de la porte de Bagnolet. Le projet prévoit aussi la création de deux groupes scolaires, d’une ferme urbaine et d’une crèche pour répondre au déficit d’équipements. La galerie commerciale sera par ailleurs fermée d’ici 2021.