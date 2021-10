Un marché dominical sera créé en janvier à Vidailhan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À partir de janvier 2022, le marché de Vidailhan s’installera sur l’esplanade André-Michaux, à Balma, tous les dimanches.

À Balma (Haute-Garonne), l’association Vivr’A Vidailhan a souhaité installer un marché dominical de plein-vent sur l’esplanade André-Michaux. Rappelons que ce projet avait été repris par tous les candidats aux élections municipales de mars 2020. Il devait être mis en place depuis plusieurs mois, mais le conseiller municipal d’opposition et le maire de la ville s’interrogeaient encore sur la nature des marchands qui vont occuper ce futur marché. En effet, l’esplanade s’étend sur 200 mètres et ne dispose pas encore des installations techniques nécessaires pour recevoir tous les types de commerçants.

Le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) a été sollicité par le maire de la ville afin qu’il se charge des aménagements électriques qui conviendraient le mieux à ce marché dominical.

La première phase de ces travaux d’un coût de 29,11 k€, dont 24,33 k€ reviendront au SDEHG et dont 4,77 k€ ont été financés par la Ville, consistera à aménager l’électricité jusqu’à l’esplanade André-Michaux. La seconde partie de l’opération, qui s’élèvera à 61,95 k€, dont 17,55 k€ revenant à Balma et le reste au SDEHG, concernera l’installation des canalisations, les placements des coffrets et la rénovation du cheminement piétonnier.