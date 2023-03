« Un langage commun pour apprécier les critères ESG sur l’immobilier », Gwenola Donet (Afrexim)

L’Association française des sociétés d’expertise immobilière (Afrexim) a publié une grille d’analyse visant à mesurer la performance ESG des immeubles de bureaux. Cette grille s’inscrit dans un contexte réglementaire de plus en plus contraint avec la Taxonomie, la directive CSRD… qui visent à flécher les investissements vers les actifs verts. Gwenola Donet et Christian Robinet, tous deux représentants de l’Afrexim expliquent leur démarche.