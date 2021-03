Un label pour l'économie circulaire des projets de construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Socotec Supprimer Label Supprimer Economie circulaire Supprimer Bâtiment Supprimer France Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La branche Immobilier Durable du spécialiste de la certification lance son label économie circulaire Ecocyle, pour accompagner le secteur de la construction dans le développement de la valeur verte et de la performance durable des projets. Explications avec Minh-Trong Nguyen, son directeur général.

Lancée il y a deux ans, l’activité Immobilier Durable de Socotec a été créée pour répondre à 4 grands enjeux des projets de construction : leur apport environnemental - avec les certifications environnementales, une consommation énergétique maîtrisée, des émissions carbone réduites, la biodiversité et la résilience -; le confort et le bien-être ; la connectivité ; et enfin la responsabilité sociale et environnementale.

Mais pour permettre aux décideurs publics ou privés, maîtres d’ouvrages, urbanistes, investisseurs, constructeurs, d’adopter la bonne stratégie en amont d’un projet immobilier et valoriser ainsi leur démarche de développement durable, Socotec a décidé d’ajouter une brique à l’édifice.

« La première réflexion a été : comment aller plus vite pour déployer des actions de développement durable dans le secteur du bâtiment dans l’idée de créer de la valeur verte et lutter contre le changement climatique », explique Minh-Trong Nguyen, directeur général de l’activité Immobilier Durable de Socotec. « Il existe déjà des actions et des outils portant notamment sur la décarbonation comme le label BBCA, ou Circolab. Mais nous avons estimé qu’atteindre le zéro carbone nécessitait la mise en place d’une économie réellement circulaire. »

[...]