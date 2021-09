Un itinéraire cyclable entre La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La piste cyclable reliant la ville de La Roche-sur-Yon à la station balnéaire des Sables-d’Olonne prend forme.

Le Département de la Vendée a décidé d’engager des travaux d’aménagement d’un itinéraire cyclable qui traversera, sur 11,4 km, la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, le Pays des Achards, Les Sables-d’Olonne et enfin le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Les équipes d’Eiffage Route, l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux, et celles de La Roche-sur-Yon Agglomération, sont à l’œuvre depuis le 17 août dernier.

La première étape des travaux consiste à aménager un trottoir au niveau de la RD 4 et à sécuriser le carrefour qui relie Aubigny-Les Clouzeaux à Nieul-le-Dolent (Vendée). La seconde phase se concentrera sur la remise en état d’environ cinq kilomètres de chemins communaux, étant donné que quelques portions du nouvel itinéraire cyclable rejoignent ces derniers. Les voies dégradées seront remblayées et recouvertes d’une couche de sable compacté. À terme, le nouveau tracé permettra aux cyclistes de rejoindre la Vélodyssée, qui longe le littoral atlantique, de Roscoff (Finistère) à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). L’opération, d’un coût total de 268,25 k€, est financée à 20 % par La Roche-sur-Yon Agglomération, à 40 % par le Département, à 10 % par la Région Pays de la Loire et à 30 % par l’État.