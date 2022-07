Un isolant alvéolaire ultraléger pour une maison neuve en Gironde

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Gironde Supprimer France Supprimer Actis Supprimer Valider Valider

Zéro déchet, 100 % recyclable, respectueux de la QAI, l'isolant Hybris d'Actis coche toutes les cases d'une isolation vertueuse attendue par le maître d'œuvre IGC. De plus, son confort de pose a séduit l'applicateur, Franck Lanfroid-Nazac.

Le chantier

Cette maison a été construite à Saint-Martin-Lacaussade, proche de Blaye, à 50 km au nord de Bordeaux (Gironde). Franck Lanfroid-Nazac, plaquiste dans une commune de ce secteur, est intervenu pour réaliser les doublages. Depuis qu'il a créé son entreprise en 2018, il travaille en étroite collaboration avec IGC, le promoteur de ce pavillon de plain-pied de 115 m². « IGC effectue toujours des tests pour valider les performances des solutions qu'il retient », explique l'artisan.

Résistant et sans tassement

L'un de ces tests a permis de valider Hybris, isolant réflecteur alvéolaire trois en un d'Actis. Se présentant sous forme de panneau de 1 200 x 2 650 mm, en épaisseur de 50 à 205 mm, il intègre la fonction pare-vapeur, sans rajout de membrane additionnelle. Résistant et ne connaissant pas le phénomène de tassement des isolants fibreux plus lourds, il maintient durablement les performances d'isolation.

Posé sous plaque de plâtre BA13 en murs maçonnés avec des appuis intermédiaires, il affiche un lambda de 0,033 W/(m.K) et une résistance thermique R de 2,10 à 6,80 m².K/W, avec une lame d'air de 20 mm. Sur ce chantier, utilisé en 90 mm d'épaisseur, il procure une résistance thermique de 3,30 m².K/W.

Léger et sans poussière

Franck Lanfroid-Nazac, qui réalise aussi des tests de produits pour le compte du promoteur, ajoute : « Le choix de l'isolant est fait en concertation entre IGC et son client. Et depuis que j'ai découvert cette solution, je l'ai adoptée. Elle est légère, facile à poser et, surtout, sans poussière. Elle ne nécessite pas l'utilisation de gants ni de masque. » Hormis pour respecter les gestes barrières.

Entreprise : Blaye Plâtrerie

Dirigeant : Franck Lanfroid-Nazac

Lieu : Cars (Gironde)

Création : 2018

Effectif : pas de salarié

Activité : plâtrerie, isolation intérieure

Confort de pose Léger, facile à découper et à manipuler, sans masque ni gants, cet isolant se met facilement en place. Non irritant, il est également exempt de COV pour le bien-être de l'applicateur et des habitants de cette maison. Actis - © Close Lightbox

Hauteur d'étage Avec une hauteur de 2 650 mm, l'isolant alvéolaire s'adapte parfaitement aux dimensions standard sous plafond en maison. Cette mise en œuvre limite ainsi les chutes. Sa rigidité dans le sens vertical supprime le risque de tassement. Actis - © Close Lightbox

Faible épaisseur La faible épaisseur de cet isolant (90 mm ici) le rend moins encombrant, sans sacrifier aux performances thermiques ni au fameux confort d'été instauré par la RE 2020, grâce à un abaissement de la température de 2 °C quand il fait chaud. Actis - © Close Lightbox