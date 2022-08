À Caen, un immeuble dans l'idée "d'un prolongement extérieur"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Fenêtre Supprimer Porte-fenêtre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Destiné à une clientèle haut de gamme, le bâtiment Norway situé a Caen a été conçu dès le départ autour de l'ouverture sur l'extérieur.

L’immeuble Norway, livré fin 2021, est situé dans la zone Grand presqu’île de Caen, une ancienne zone industrielle à proximité du port de plaisance. Il intègre huit commerces, 200 m2 de surface de bureaux au premier des huit étages et 78 appartements haut de gamme, mêlant logements sociaux et en accession. Et pour mettre en valeur des vues sur l’abbaye aux Dames et la bibliothèque Alexis de Tocqueville, l’architecte du projet Franck Vialet a fait de l’ouverture un enjeu central : « Tous les appartements ont été pensés au travers des ouvertures et des fenêtres avec l’idée d’un prolongement extérieur. » Avec comme contrainte principale de protéger les logements d’un vent d’ouest et d’un environnement en bord de mer qui peut être agressif. Ainsi, en plus des garde-corps et brise-vent vitrés, l’agence VIB architecture a sélectionné des blocs porte fenêtre à ouvrant visible de chez Reynaers Aluminium. Le cabinet recherchait notamment des profilés fins, avec une bonne étanchéité à l’air. Concernant la finition, les profilés extérieurs ont été traité en anodisé couleur naturel tant dis que ceux à l’intérieur ont subi un thermolaquage blanc qualité marine.