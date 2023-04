Un immeuble d'habitation s'effondre à Marseille

Huit personnes "ne répondent pas aux appels" après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Marseille dans la nuit de samedi à dimanche et l'incendie qui fait rage depuis des heures retarde les recherches, a indiqué la procureure de la République de Marseille dimanche 9 avril. Cinq personnes, résidentes des bâtiments voisins du 17, ont été blessées, mais "aucune n'est entre la vie et la mort", avait auparavant annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu sur place en fin de matinée.

L'effondrement "d'un immeuble au 17 rue de Tivoli a entraîné dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19" voisins, dont l'un menace de s'effondrer, a déclaré le maire Benoît Payan. Le drame, sans doute dû à une explosion mais dont les causes exactes ne sont pas encore connues, s'est produit vers 00H40 dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine, connu pour ses restaurants, bars et sa vie nocturne.

Depuis des heures, les pompiers mènent une course contre la montre pour éteindre un incendie sous les gravats qui empêche chiens et secouristes de rechercher d'éventuels survivants. Beaucoup de fumée était encore visible dimanche soir à côté d'un amas de gravats. Une grue est en action et les pompiers oeuvrent parfois à la pioche dans les décombres.

Incendie dans les décombres

"Tout a tremblé"

La procureure a également dit qu'il était "à cette heure impossible d'indiquer quelles sont les causes de (l')explosion" qui a soufflé cet immeuble de quatre étages. Selon elle, l'expert judiciaire n'a pas encore pu accéder au site, encore très dangereux et où les secours continuent les opérations de recherche. "Le gaz fait partie bien évidemment des pistes" pouvant expliquer la déflagration "d'une extrême violence", que les caméras de surveillance ont filmée à 00H46, a-t-elle toutefois estimé.

Au moment de l'explosion "tout a tremblé, on voyait les gens courir et il y avait de la fumée partout, l'immeuble est tombé sur la rue", a dit à l'AFP Aziz, un homme qui a préféré taire son nom de famille, mais a déclaré tenir un commerce d'alimentation nocturne dans la rue où l'immeuble s'est effondré. "On a très vite senti une forte odeur de gaz, qui est restée et qu'on a encore sentie ce matin", a indiqué à l'AFP Savera Mosnier, une habitante d'une rue proche

Insalubrité écartée

En novembre 2018, l'effondrement rue d'Aubagne de deux immeubles dans un autre quartier du centre de Marseille, Noailles, avait fait huit morts et suscité une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40 000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG.

Mais autant le maire que le préfet ont semblé écarter une insalubrité de l'immeuble dans un quartier plutôt connu pour ses restaurants, bars et son ambiance nocturne. "Il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre", a indiqué le préfet. "A ma connaissance, il n’y a pas de problèmes particuliers sur cet immeuble. On n’est pas sur le cas d’une rue avec de l’habitat insalubre", a également affirmé le maire.