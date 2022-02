UN HÔTEL MANIFESTE À SORRENTE

GIO PONTI -

Edifié en 1960 au sud de Naples, sur la propriété d'une villa ayant appartenu aux princes de Bourbon puis à une princesse russe, l'hôtel Parco dei Principi n'usurpe pas son nom. Son luxe tient d'abord à son site, à la mer Méditerranée et à la lumière, à partir desquels Gio Ponti a conçu une architecture et des revêtements dans des gammes de bleus et de blancs. Il est le deuxième d'une série de trois hôtels réalisés en Italie par Ponti. Tandis que le premier, dans le centre de Naples, n'a conservé qu'un étage de chambres meublées par l'architecte milanais, et que celui de Rome en a effacé toute trace, l'hôtel de Sorrente est intact. Il est le seul, aujourd'hui, à incarner l'œuvre totale dans laquelle Ponti a fusionné ses talents d'architecte et de designer. L'ensemble du mobilier, les sols et les murs ont été soigneusement restaurés au début des années 2000 par l'architecte Fabrizio Mautone.