UN HÉRITAGE MODERNE

LA CITÉ-JARDIN DE LA BUTTE-ROUGE -

Menacée par un projet de démolition-reconstruction qui la touche à 80 %, la Butte-Rouge, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), est l'un des symboles forts des cités-jardins françaises : par une subtile unité formelle et chromatique, elle incarne un espace singulier, dans un continuum urbain et paysager, que cinq décennies de conception architecturale ont patiemment concrétisé. La cohérence de cette œuvre des architectes Paul de Rutté, Paul Sirvin, Joseph Bassompierre, Maurice Payret- Dortail et du paysagiste André Riousse, engagée au cours des années 1920 et achevée en 1965, est pétrie d'idéaux internationaux. Et ses valeurs intrinsèques sont indéniables - dont celle, précieuse, d'avoir conservé son intégrité. Labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2008, elle résiste, grâce à une mobilisation collective, aux turpitudes du renouvellement urbain, aucune proposition n'ayant su jusqu'à présent se placer à la hauteur de cet héritage résolument unique.