Un habillage de bâti-support Vipanel gain de temps

Roth élargit sa gamme de panneaux décoratifs Vipanel avec un modèle spécifiquement conçu pour les bâtis-supports.

Les panneaux décoratifs Vipanel de Roth, insensibles à l’eau et à la vapeur d’eau grâce à leur parement en aluminium et à leur âme composite en polyéthylène haute densité, sont une alternative au carrelage ou à la faïence pour habiller les murs des salles de bain et cuisines. Le spécialiste des planchers et plafonds chauffants et des parois de douche propose désormais, pour un gain de temps sur chantier, un modèle spécialement destiné aux bâti-supports, compatible avec la plupart des marques.

Pré-percé pour bâti-support

Ce nouveau panneau est pré-percé d’usine (évacuation Ø 115, alimentation Ø 72, filetage fixation cuvette Ø 40, entraxe 180 mm). Au format unique de 120 x 150 cm (l x h) pour une épaisseur de 3 mm, il se coupe à la scie circulaire et se colle sur la structure métallique du bâti-support à l’aide de mastic-colle. Posé en niche ou en saillie, il correspond aux normes PMR par sa facilité d’entretien. Il est disponible en quatre coloris (blanc, béton gris, béton noir, bois chêne) et finition mat perlée.

Une gamme pour toutes les pièces

La gamme complète de panneaux Vipanel, qui peut convenir également pour les murs des pièces de vie, est déclinée en de nombreux décors. Les motifs sont imprimés sur le parement aluminium et recouverts d’un film protecteur résistant à l’abrasion et aux produits chimiques. Les panneaux se posent sur support neuf ou ancien, avec adhésif double face et mastic-colle, et avec des profilés de liaison ou bord à bord. Ils sont pliables à 90° pour un résultat esthétique des angles. Une salle de bain (murs, crédence lavabo, tablier de baignoire) peut être réalisée en 7 heures environ, sans générer de poussière. Un configurateur en ligne est disponible sur www.vipanel.fr.

Vipanel sur mur Close Lightbox