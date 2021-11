Un guide pour rénover une installation existante au fioul en maison individuelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffage Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Energie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le programme Profeel, destiné à simplifier la rénovation énergétique pour les professionnels, publie un guide spécifique sur la maison au fioul.

Rédigé par le Costic, le guide édité par le programme Profeel sur les installations au fioul accompagne les professionnels dans l'identification des bonnes solutions techniques. Et les possibilités sont nombreuses ! A l'aide de schémas, d'explications simples et de tableaux, ce guide balaie le champ des possibles. L'installateur peut ainsi optimiser l'installation existante, en amélioration l'isolation des canalisations et accessoires, désembouer les réseaux, soigner la qualité de l'eau ou encore améliorer la régulation.

Mais il est souvent nécessaire d'envisager une rénovation plus vaste de l'installation. Biofioul, propane, gaz naturel, PAC hybride... : les idées ne manquent pas. Un tableau d'aide à la décision est proposé dans ce guide, soit pour le remplacement, soit pour l'hybridation du système.

Ce guide, en téléchargement libre sur le site du programme Profeel, aidera les chauffagistes confrontés à la nécessité de trouver des alternatives au fioul, l'installation de nouvelles chaudières au fioul (hors biofioul) étant interdite à partir de juillet 2022.